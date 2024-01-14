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Водитель потерял сознание: полицейские пострадали в жутком ДТП в Алматы

Сегодня, 18:27
АВТОР
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t.me/tvalmaty Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27
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Фото: t.me/tvalmaty


ДТП с участием патрульной машины произошло на перекрёстке Достык и Аль-Фараби в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Almaty TV, автомобиль Toyota Camry столкнулся с бардюром, перевернулся и расплющил патрульную машину. 

Два сотрудника полиции госпитализированы. Возможно, с черепно-мозговой травмой.

По информации ДП Алматы, авария произошла 14 января в 16:10. 

"Водитель Toyota Camry, следуя по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, на пересечении с проспектом Достык потерял сознание и допустил столкновение с автобусом, который следовал по проспекту Достык в южном направлении. Далее Toyota по инерции наехала на припаркованную патрульную автомашину марки Chevrolet. Двум пострадавшим: водителю Toyota и сотруднику полиции была оказана медицинская помощь", — сообщили в полиции.

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