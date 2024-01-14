Водитель потерял сознание: полицейские пострадали в жутком ДТП в Алматы
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ДТП с участием патрульной машины произошло на перекрёстке Достык и Аль-Фараби в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Almaty TV, автомобиль Toyota Camry столкнулся с бардюром, перевернулся и расплющил патрульную машину.
Два сотрудника полиции госпитализированы. Возможно, с черепно-мозговой травмой.
По информации ДП Алматы, авария произошла 14 января в 16:10.
"Водитель Toyota Camry, следуя по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, на пересечении с проспектом Достык потерял сознание и допустил столкновение с автобусом, который следовал по проспекту Достык в южном направлении. Далее Toyota по инерции наехала на припаркованную патрульную автомашину марки Chevrolet. Двум пострадавшим: водителю Toyota и сотруднику полиции была оказана медицинская помощь", — сообщили в полиции.
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