Водитель потерял сознание: полицейские пострадали в жутком ДТП в Алматы



ДТП с участием патрульной машины произошло на перекрёстке Достык и Аль-Фараби в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Almaty TV, автомобиль Toyota Camry столкнулся с бардюром, перевернулся и расплющил патрульную машину.

Два сотрудника полиции госпитализированы. Возможно, с черепно-мозговой травмой.

По информации ДП Алматы, авария произошла 14 января в 16:10.