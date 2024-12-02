Водитель погиб после столкновения с лошадьми в Павлодарской области

Водитель погиб после столкновения с лошадями в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Водитель автомобиля Volkswagen ночью не справился с управлением. Он наехал на двух лошадей, стоявших на трассе, вылетел в кювет и опрокинулся, сообщает департамент полиции области. Водитель скончался на месте происшествия.

Владелец лошадей установлен. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело.