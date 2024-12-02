Водитель погиб после столкновения с лошадьми в Павлодарской области
Автомобиль наехал на двух лошадей, стоявших на трассе.
Сегодня, 06:52
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Сегодня, 06:52Сегодня, 06:52
101Фото: BaigeNews.kz
Водитель погиб после столкновения с лошадями в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Водитель автомобиля Volkswagen ночью не справился с управлением. Он наехал на двух лошадей, стоявших на трассе, вылетел в кювет и опрокинулся, сообщает департамент полиции области. Водитель скончался на месте происшествия.
Владелец лошадей установлен. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело.
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