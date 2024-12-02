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Водитель погиб после столкновения с лошадьми в Павлодарской области

Автомобиль наехал на двух лошадей, стоявших на трассе.

Сегодня, 06:52
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 06:52
Сегодня, 06:52
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Фото: BaigeNews.kz

Водитель погиб после столкновения с лошадями в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Водитель автомобиля Volkswagen ночью не справился с управлением. Он наехал на двух лошадей, стоявших на трассе, вылетел в кювет и опрокинулся, сообщает департамент полиции области. Водитель скончался на месте происшествия. 

Владелец лошадей установлен. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело.                                                                                                                                                            

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