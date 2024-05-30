Водитель погиб, 11 человек пострадали: крупное ДТП произошло в Алматинской области

О дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса сообщил в соцсетях глава департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов, передаёт BaigeNews.kz.



ДТП произошло на 222 километре дороги "Алматы-Шелек-Хоргос".

"По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes Benz, которая следовала в попутном направлении. В результате аварии второй водитель автобуса, находившийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия. Одиннадцать пассажиров получили различные травмы. При поступлении в больницу, один из пострадавших госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение", - сообщил Аленов.