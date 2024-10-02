Водитель поджёг машину и себя на штрафстоянке в Алматы

На территории штрафстоянки в Турксибском районе Алматы 33-летний мужчина сначала поджёг свой автомобиль, а затем и себя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ДП пояснили, что 1 октября в 13:10 экипаж специализированного батальона патрульной полиции остановил машину Subaru, владелец которой имеет неоплаченные штрафы на сумму 1,3 миллиона тенге. У водителя отсутствовал полис об обязательном страховании.

"Согласно установленным правилам, транспортное средство должно быть водворено на специализированную штрафную стоянку, куда спустя некоторое время водитель вернулся. Находясь в транспортном средстве, он облил машину и себя бензином и поджог. Сотрудники полиции приняли незамедлительные меры по спасению мужчины: огнетушителем и подручными средствами потушили огонь", - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Водитель экстренно госпитализирован.