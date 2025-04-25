Карагандинец подаёт в суд на нацкомпанию "ҚазАвтоЖол". Он ехал на машине по магистрали Караганда – Астана, когда вдруг врезался в опору освещения. Она лежала прямо на проезжей части. Мужчина уверен: столб был плохо закреплён, из-за чего ему теперь предстоят огромные траты на ремонт авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Наполовину данный столб был вообще не приваренный к основанию. Опора держалась на 2-3 каплях сварки. Исправно платишь налоги, платишь за проезд по данному участку – платная трасса. Хотелось бы быть уверенным, что, проезжая по такой трассе, что ты доедешь из точки "А" в точку "Б" в целости и невредимости", - сказал Ермек Карибаев.

В этот столб влетели сразу два авто. К счастью, никто не пострадал. Но машине карагандинца прилично досталось. Ремонтировать придётся двигатель, кузов, дверь. Заменить необходимо лобовое стекло.

Ермек Карибаев рассказывает: затормозить, двигаясь на скорости по оживлённому автобану, просто не успел. Он уверен, опора была слабо закреплена, поэтому и рухнула на проезжую часть.

Плату за проезд на данном участке взимает нацкомпания "КазАвтоЖол". Именно её карагандинец винит в случившемся. Он нашёл адвоката, собирает документы и намерен через суд добиваться компенсации.