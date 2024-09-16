Водитель отсудил у коммунальщиков деньги на ремонт авто в Жамбылской области
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В Жамбылском районном суде рассмотрели гражданское дело по иску гражданина А. к коммунальному учреждению о взыскании имущественного ущерба, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что в июне житель села Аса наехал на водопроводный люк в районе магазина по улице Абая, который был неправильно закрыт работниками коммунальных служб. В итоге пострадал его автомобиль.
По данному факту по части 2 статьи 632 КоАП ответчик был признан виновным и привлечён к ответственности.
В соответствии со статьёй 917 ГК, вред (имущественный и (или) неимущественный), причинённый неправомерными действиями (или бездействием), подлежит возмещению в полном объёме.
Водитель направил досудебную претензию, но от ответчика никакого ответа не пришло. После чего он обратился в суд с требованием возместить ущерб в сумме 297 тысяч тенге.
Решением суда иск удовлетворён в полном объёме, с коммунального учреждения взыскан материальный ущерб в размере 297 тысяч тенге и судебные расходы.
Решение не вступило в законную силу.
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