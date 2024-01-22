  • 23 Января, 00:05
  • BAIGENEWS

Водитель-наркоман возил пассажиров в Костанайской области

Вчера, 22:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Вчера, 22:56
Вчера, 22:56
144
Фото: polisia.kz

Жизни пяти человек подверг опасности водитель минивэна в Костанайской области. Мужчина в наркотическом опьянении выехал в очередной рейс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В рамках оперативно-профилактических мероприятий "Автобус" и "Перевозчик" сотрудниками полиции на дороге "Жаксы - Есиль – Бузулук" остановлена машина марки Toyota Alphard под управлением 34-летнего жителя Костаная. В ходе разбирательства полицейские установили, что водитель, используя популярное мобильное приложение, незаконно занимался частным извозом из столицы в Костанай. Перед выездом и в пути мужчина употреблял марихуану, создавая опасность для жизни пяти пассажиров, которые на момент остановки находились в салоне", - сообщили в полиции.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Таксисту грозит арест сроком на 15 суток и лишение права управления  транспортным средством на семь лет. Кроме того, за незаконную перевозку пассажиров ему грозит штраф в размере 30 МРП.  

Полицейские доставили пассажиров на ближайший железнодорожный вокзал.

Наверх