Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина У., обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, 2 января мужчина управлял транспортным средством по улице Айтеке би в Шымкенте. Его остановил инспектор Б. и предупредил о составлении протокола за проезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель попытался скрыться. Полицейский встал перед автомобилем и хоте задержать нарушителя, однако У. не остановился и, двигаясь с повышенной скоростью, протащил Б. на капоте автомобиля на некоторое расстояние.

Вина подсудимого доказана собранными документами, включая показания потерпевшего и видеоматериалы.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства — чистосердечное раскаяние подсудимого и наличие двух малолетних детей. Однако отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии наркотического опьянения. В итоге суд признал У. виновным в применении насилия к представителю власти и приговорил его к семи годам лишения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.