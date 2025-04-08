Водитель наехал на инспектора полиции в Шымкенте: какое решение вынес суд
Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии наркотического опьянения.
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Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина У., обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно материалам дела, 2 января мужчина управлял транспортным средством по улице Айтеке би в Шымкенте. Его остановил инспектор Б. и предупредил о составлении протокола за проезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель попытался скрыться. Полицейский встал перед автомобилем и хоте задержать нарушителя, однако У. не остановился и, двигаясь с повышенной скоростью, протащил Б. на капоте автомобиля на некоторое расстояние.
Вина подсудимого доказана собранными документами, включая показания потерпевшего и видеоматериалы.
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства — чистосердечное раскаяние подсудимого и наличие двух малолетних детей. Однако отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии наркотического опьянения. В итоге суд признал У. виновным в применении насилия к представителю власти и приговорил его к семи годам лишения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.
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