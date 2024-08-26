Водитель мопеда погиб в жуткой аварии в Астане

Водитель погиб после столкновения с грузовиком в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло 25 августа около 21:14.

"Водитель мопеда, следуя по улице Сарайшык со стороны проспекта Кабанбай батыра в направлении улицы Акмешит, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на стоящую машину "КамАЗ". В результате ДТП водитель мопеда от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в департаменте полиции Астаны.