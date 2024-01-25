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Водитель легковушки насмерть разбился в ДТП с погрузчиком

Сегодня, 11:00
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polisia.kz Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
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Фото: polisia.kz

Смертельное ДТП произошло на 132 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в Кербулакском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"62-летний водитель автомашины Daewoo Damas, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение со встречно идущим погрузчиком W06159-220. От полученных травм водитель Daewoo Damas скончался на месте", - сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование.

Полиция призывает не нарушать требования ПДД РК, соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами на дорогах и не превышать допустимый скоростной режим.

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