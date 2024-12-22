Казахстанские спасатели пришли на помощь гражданину Турции , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что на автодороге "Алматы-Екатеринбург", в 15 км от Балхаша, на 628 км, произошла поломка грузовой автомашины. Сотрудники МЧС эвакуировали и доставили в ближайшее придорожное кафе водителя 1993 года рождения. В медицинской помощи мужчина не нуждался", — говорится в сообщении.