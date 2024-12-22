  • 22 Декабря, 13:41
  • BAIGENEWS

Водитель из Турции застрял на трассе Алматы-Екатеринбург

Его грузовик сломался по дороге.

Сегодня, 12:54
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 12:54
Сегодня, 12:54
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Фото: МЧС РК

Казахстанские спасатели пришли на помощь гражданину Турции , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что на автодороге "Алматы-Екатеринбург", в 15 км от Балхаша, на 628 км, произошла поломка грузовой автомашины. Сотрудники МЧС эвакуировали и доставили в ближайшее  придорожное кафе водителя 1993 года рождения. В медицинской помощи мужчина не нуждался", — говорится в сообщении.

Водитель выразил благодарность спасателям.

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