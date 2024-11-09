Водитель из Актобе за два месяца заработал штрафов на 11 миллионов тенге
Вчера, 22:50
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Вчера, 22:50Вчера, 22:50
141Фото: скриншот с видео
Патрульные с помощью системы "Қорғау" установили, что 35-летний житель Актобе за рулём автомобиля ВАЗ-2114 с иностранными номерами, неоднократно превышал разрешенную скорость на улицах города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Полицейские посчитали, что всего за два месяца мужчина нарушил правила дорожного движения 308 раз, а сумма штрафов при этом составила около 11,5 млн тенге. Автомобиль помещен на специальную стоянку.
"Призываем граждан соблюдать Закон и Порядок! Некоторые водители с иностранными номерами надеются избежать наказания, но полиция выявляет таких нарушителей и привлекает их к ответственности", — заявили в МВД.