Серьёзное дорожно-транспортное происшествие унесло жизни четырёх человек на трассе "Алматы–Бишкек", передаёт BaigeNews.kz. Авария произошла 21 апреля на 86-м километре автодороги. Как установили сотрудники полиции, 22-летний водитель автомобиля Land Rover Range Rover не справился с управлением, в результате чего внедорожник опрокинулся.

На месте трагедии погибли водитель и двое пассажиров. Ещё один пострадавший скончался позже в больнице, несмотря на усилия врачей. Полиция уже зарегистрировала уголовное дело и начала расследование обстоятельств случившегося.

Стражи порядка напоминают: несоблюдение правил дорожного движения, превышение скорости и пренебрежение безопасностью могут привести к непоправимым последствиям. "Одно неверное движение может стоить жизни - своей и других", - отмечают в департаменте полиции.

Сейчас устанавливаются все детали аварии, проводится экспертиза, а также опрашиваются возможные свидетели трагедии.

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