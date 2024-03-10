Водитель и курьер устроили разборки на автобусной остановке в Актау

Прохожие сняли на видео потасовку между водителем и курьером в Актау. Инцидент произошёл 10 марта у автобусной остановки в 6 микрорайоне,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На видео очевидец снял конфликт между взрослым водителем авто и молодым доставщиком еды на скутере. Видно, как мужчина несколько раз хватает скутериста за шею и грозит пальцем.

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Вызов по факту произошедшего поступил на пульт "102". В департаменте полиции региона сообщили, что мужчины претензий друг к другу не имеют. С ними была проведена профилактическая беседа.

Комментаторы удивлены, почему люди на остановке бездействовали и не пытались помочь уладить конфликт.