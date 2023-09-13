Водитель грузовика забыл опустить кузов и повредил дорожную опору в Костанайской области

Водитель большегруза повредил дорожную опору в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Происшествие случилось 13 сентября на границе Костанайского и Федоровского районов.

"Водитель привез асфальт для ремонтных дорожных работ и после разгрузки забыл опустить кузов. При дальнейшем передвижении он повредил дорожную опору", - сообщили в полиции.

В полиции отметили, что водитель не пострадал. Вопрос возмещения причиненного ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства.