Водитель грузовика скончался на месте аварии в Актау

Водитель грузовика не справившись с управлением, врезался в придорожный забор, после чего авто опрокинулось. Водитель скончался на месте аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По информации ДП региона, авария произошла на 41/745 километре трассы Актау-Жанаозен. В результате ДТП 39-летний водитель грузовика скончался на месте происшествия.

"Водитель грузового автомобиля марки Volvo FH не справился с управлением и въехал в придорожный забор, после чего авто опрокинулось. В результате ДТП 39-летний водитель грузовика скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований отделения полиции Мунайлинского района по части 3 статьи 345 УК РК.





