Водитель грузовика сбил двух пешеходов в Усть-Каменогорске
Сегодня, 17:29
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Сегодня, 17:29Сегодня, 17:29
75Фото: baigenews.kz
Пешеходов сбили на нерегулируемом переходе в Усть-Каменогорске. Пострадавшие находятся в медучреждении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Дорожное происшествие случилось на улице Кабанбай батыра.
"Водитель ВАЗ на нерегулируемом переходе допустил наезд на двух пешеходов. Пострадавших с травмами доставили в медучреждение", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
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