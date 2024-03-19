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Водитель грузовика сбил двух пешеходов в Усть-Каменогорске

Сегодня, 17:29
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:29
Сегодня, 17:29
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Фото: baigenews.kz

Пешеходов сбили на нерегулируемом переходе в Усть-Каменогорске. Пострадавшие находятся в медучреждении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Дорожное происшествие случилось на улице Кабанбай батыра.

"Водитель ВАЗ на нерегулируемом переходе допустил наезд на двух пешеходов. Пострадавших с травмами доставили в медучреждение", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО. 

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