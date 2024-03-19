Водитель грузовика сбил двух пешеходов в Усть-Каменогорске

Пешеходов сбили на нерегулируемом переходе в Усть-Каменогорске. Пострадавшие находятся в медучреждении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Дорожное происшествие случилось на улице Кабанбай батыра.