В пресс-службе департамента полиции региона сообщили об обнаружении трупа 41-летнего жителя Актобе, который покончил с собой, передаёт BaigeNews.kz.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - прокомментировали в ДП.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел рядом с поселком Акчатау на стоянке у придорожного кафе. Предположительно, он перевозил два новых авто.

Ранее в Астане мужчина прыгнул с моста.