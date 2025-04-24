  • 24 Апреля, 14:11
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Водитель фуры покончил с собой в кабине грузовика в Карагандинской области

Дальнобойщик покончил с собой в кабине грузовика рядом с поселком Акчатау.

Сегодня, 13:32
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 13:32
Сегодня, 13:32
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Фото: Pixabay

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили об обнаружении трупа 41-летнего жителя Актобе, который покончил с собой, передаёт BaigeNews.kz.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - прокомментировали в ДП.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел рядом с поселком Акчатау на стоянке у придорожного кафе. Предположительно, он перевозил два новых авто.

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