Водитель фуры покончил с собой в кабине грузовика в Карагандинской области
Дальнобойщик покончил с собой в кабине грузовика рядом с поселком Акчатау.
Сегодня, 13:32
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Сегодня, 13:32Сегодня, 13:32
106Фото: Pixabay
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили об обнаружении трупа 41-летнего жителя Актобе, который покончил с собой, передаёт BaigeNews.kz.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - прокомментировали в ДП.
Очевидцы сообщают, что инцидент произошел рядом с поселком Акчатау на стоянке у придорожного кафе. Предположительно, он перевозил два новых авто.
Ранее в Астане мужчина прыгнул с моста.
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