Водитель более 40 раз нарушил ПДД за три дня в Уральске
Сегодня, 22:29
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Сегодня, 22:29Сегодня, 22:29
70Фото: baigenews.kz
Лихача задержали полицейские в Уральске. За три дня он нарушил ПДД более 40 раз и "заработал" штрафы на миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Нарушителя обнаружили в помощью системы SuncarSmartQorgau.
"Задержан опасный водитель автомобиля Mitsubishi Galant с российскими госномерами, который за три дня 39 раз превысил скорость. Общая сумма наложенных штрафов превысила миллион тенге. Автомобиль помещён на спецстоянку. Кроме превышения скорости у водителя были и другие нарушения Правил дорожного движения, а сам автомобиль не соответствовал установленным стандартам", - сообщили в полиции.
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