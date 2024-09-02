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Водитель более 40 раз нарушил ПДД за три дня в Уральске

Сегодня, 22:29
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:29
Сегодня, 22:29
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Фото: baigenews.kz

Лихача задержали полицейские в Уральске. За три дня он нарушил ПДД более 40 раз и "заработал" штрафы на миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Нарушителя обнаружили в помощью системы SuncarSmartQorgau.

"Задержан опасный водитель автомобиля Mitsubishi Galant с российскими госномерами, который за три дня 39 раз превысил скорость. Общая сумма наложенных штрафов превысила миллион тенге. Автомобиль помещён на спецстоянку. Кроме превышения скорости у водителя были и другие нарушения Правил дорожного движения, а сам автомобиль не соответствовал установленным стандартам", - сообщили в полиции.

 

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