Водитель BMW дрифтовал на маковых полях близ Алматы

В Сети появилось видео, как водитель BMW проехался по маковому полю близ Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции Жетысуской области установили личность водителя. Им оказался 34-летний житель Кербулакского района.

"В действиях водителя усматривается нарушение, предусмотренное статьёй 386 КРКоАП (Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений). Как выяснилось, мужчина в настоящее время находится в рабочей командировке, по возвращению с которой он будет привлечен к ответственности согласно действующему административному законодательству. Дело взято на особый контроль", - говорится в сообщении.