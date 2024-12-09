Водитель автобуса в Рудном насмерть задавил пешехода и покончил с собой
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Двойной трагедией обернулась авария, произошедшая в Рудном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местный портал "Город".
ДТП произошло районе автовокзала 6 декабря. Водитель автобуса при повороте налево совершил наезд на женщину. 60-летний пешеход скончалась.
За рулем маршрутного автобуса находился 62-летний мужчина, который после совершенного ДТП покончил жизнь самоубийством. Его тело обнаружили на следующий день после аварии.
"7 декабря 2024 года в квартире было найдено тело 62-летнего мужчины, по предварительным данным совершившего аварию со смертельным исходом. Предполагается, что он совершил суицид через повешение. По факту самоубийства проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств дела", – сообщили в полиции.
Самое читаемое
- Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победу над Иэном Гэрри
- Казахстанские боксёры выиграли девять из десяти полуфиналов на чемпионате Азии в Таиланде
- Бывший президент Сирии Асад с семьёй прибыл в Москву
- Выброшенным полотенцем завершился бой Казахстана за финал чемпионата Азии по боксу
- Президента Южной Кореи арестовали по обвинению в госизмене