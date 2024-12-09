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Водитель автобуса в Рудном насмерть задавил пешехода и покончил с собой

Сегодня, 23:25
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 23:25
Сегодня, 23:25
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Двойной трагедией обернулась авария, произошедшая в Рудном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местный портал "Город".

ДТП произошло районе автовокзала 6 декабря. Водитель автобуса при повороте налево совершил наезд на женщину. 60-летний пешеход скончалась.

За рулем маршрутного автобуса находился 62-летний мужчина, который после совершенного ДТП покончил жизнь самоубийством. Его тело обнаружили на следующий день после аварии.

"7 декабря 2024 года в квартире было найдено тело 62-летнего мужчины, по предварительным данным совершившего аварию со смертельным исходом. Предполагается, что он совершил суицид через повешение. По факту самоубийства проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств дела", – сообщили в полиции.

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