Двойной трагедией обернулась авария, произошедшая в Рудном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местный портал "Город".

ДТП произошло районе автовокзала 6 декабря. Водитель автобуса при повороте налево совершил наезд на женщину. 60-летний пешеход скончалась.

За рулем маршрутного автобуса находился 62-летний мужчина, который после совершенного ДТП покончил жизнь самоубийством. Его тело обнаружили на следующий день после аварии.