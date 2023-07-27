Водитель автобуса в Астане потерял сознание за рулём и умер в больнице

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Рейсовый автобус снёс заграждение на проспекте Богенбай батыра в Астане. Водителю стало плохо за рулём. Он потерял сознание, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании CTS, ЧП произошло в 10:20 часов на остановке "Бейбитшилик" по направлению ТД "Алем".

"62-летний водитель МТС №2, принадлежащего автопарку №7, следуя по маршруту, потерял сознание, вследствие чего допустил наезд на ограждение и столб освещения, затем заехал на тротуар. Водителя доставили в больницу, где, не приходя в сознание, он скончался. Предварительная причина смерти - остановка сердца", - сказано в сообщении.

Стаж работы водителя на пассажирском транспорте – более 15 лет. Мужчина сел за руль второй день подряд после выходного. Он прошёл предрейсовый медосмотр в 05:54 и был допущен на линию.

Других пострадавших в результате происшествия нет.