Водитель автобуса стал фигурантом дела о смерти 7-летней алматинки на пешеходном переходе
Водитель автобуса привлечен к ответственности после смерти 7-летней девочки в Алматы.
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В Алматы произошла трагедия, унесшая жизнь 7-летней девочки. Водитель автобуса, не уступивший дорогу ребенку на пешеходном переходе, был привлечен к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz.
Несколько дней назад в Алматы произошло смертельное ДТП: 7-летнюю девочку насмерть сбил грузовик. В соцсетях вскоре появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как автобус не пропускает ребенка, переходящего дорогу. Вслед за этим девочка, начав переходить проезжую часть, не заметила подъехавший грузовик, который сбил ее. От полученных травм ребенок скончался на месте.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, и водитель грузовика был арестован. Сегодня стало известно, что также к ответственности привлечен и водитель автобуса, который не предоставил преимущества пешеходу. Ему было предъявлено обвинение по статье 600 КоАП РК "Непредоставление преимущества пешеходу".
Следствие по делу продолжается, и правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств трагедии.
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