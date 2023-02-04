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кадр с видеоролика Сегодня, 10:46
105
Сегодня, 10:46
105
Фото: кадр с видеоролика

Водитель автобуса с телефоном возмутил жителей Актау

Езду водителя городского автобуса сняли на видео недовольные пассажиры в Актау. На кадрах видно, как мужчина управляет автобусом с телефоном в руках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, правоохранители нашли участника видео и выписали ему штраф. Стражи порядка наказали водителя за нарушения правил ПДД.

"На водителя автобуса составлен протокол по части 1 статьи 591 КоАП РК (Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией)", - сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Отмечается, что эта статья влчёт за собой штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. Если же водитель совершит это нарушение повторно в течение года, то ему грозит штраф уже в размере 10 МРП.

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#Актау #автобусы #штраф
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:46
105
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