Водитель автобуса с телефоном возмутил жителей Актау

Фото: кадр с видеоролика

Езду водителя городского автобуса сняли на видео недовольные пассажиры в Актау. На кадрах видно, как мужчина управляет автобусом с телефоном в руках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, правоохранители нашли участника видео и выписали ему штраф. Стражи порядка наказали водителя за нарушения правил ПДД.

"На водителя автобуса составлен протокол по части 1 статьи 591 КоАП РК (Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией)", - сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Отмечается, что эта статья влчёт за собой штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. Если же водитель совершит это нарушение повторно в течение года, то ему грозит штраф уже в размере 10 МРП.