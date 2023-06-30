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Водитель автобуса осуждён за смертельный наезд на ребёнка в Костанае
В суде Костаная вынесли приговор по делу о гибели 11-летней девочки под колёсами маршрутного автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
ДТП произошло 24 октября 2022 года. Водитель маршрутного автобуса Жандос Амиралин выехал на регулируемый перекрёсток на запрещающий жёлтый сигнал светофора и допустил наезд на пешехода - 11-летнюю Аружан Копжасарову. Девочка от полученных травм скончалась.
Амиралина судили за преступление, предусмотренное статьёй 345 часть 3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Потерпевший, отец погибшей девочки, просил суд назначить водителю максимально строгое наказание, а также подал гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 миллионов тенге.
Подсудимый Амиралин вину и гражданский иск не признал.
"С учётом характера и степени общественной опасности совершённого преступления судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением его права управления транспортными средствами сроком на пять лет", — сообщили в суде.
Суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу.
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