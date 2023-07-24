Водитель автобуса осужден на 2,5 года по резонансному делу в Алматы

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Водителя автобуса №98 признали виновным в смертельном ДТП с другим автобусом в Алматы, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на сообщение суда.

"В Алмалинском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении А., преданного суду по части 3 статьи 345 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего). Суд признал виновным подсудимого А. по части 3 статьи 345 УК и назначил максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев и дополнительное наказание лишение права управления транспортного средства сроком на пять лет", – рассказали в суде.

Водитель автобуса не признал вину и просил оправдания. Суд смягчил наказание ввиду наличия на иждивении осужденного трех малолетних детей.

"В пользу Ш. и К. в качестве морального вреда взыскано каждому по два миллиона тенге, в качестве материального вреда в пользу Ш. взыскано 323 885 тенге", – добавили в суде.

Напомним, 8 ноября в Алматы два городских автобуса столкнулись лоб в лоб на перекрёстке Толе би - Абылай хана. В результате погиб человек.