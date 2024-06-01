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Водитель авто протаранил остановку и жилой дом в Павлодаре

Сегодня, 07:33
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 07:33
Сегодня, 07:33
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Фото: BaigeNews.kz

Водитель легковой автомашины в Павладаре наехал на автобусную остановку и жилой дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

ДТП произошло 30 мая около 15:20 на пересечении улиц Аймаутова и Павлова, сообщает областной департамент полиции.

Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на автобусную остановку. Продолжив движение, врезался в дом по улице Павлова, 5.

Пострадавших нет. Машину водворили на штрафстоянку.

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