Водитель авто протаранил остановку и жилой дом в Павлодаре

Водитель легковой автомашины в Павладаре наехал на автобусную остановку и жилой дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

ДТП произошло 30 мая около 15:20 на пересечении улиц Аймаутова и Павлова, сообщает областной департамент полиции.

Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на автобусную остановку. Продолжив движение, врезался в дом по улице Павлова, 5.

Пострадавших нет. Машину водворили на штрафстоянку.