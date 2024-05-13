Вода с территории РФ продолжает прибывать в Казахстан - Минводы

О ситуации на водохранилищах страны проинформировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК. В ведомстве заявили, что вода с территории РФ продолжает прибывать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 94%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается.

Уровень реки Жайык в городе Атырау составляет 545 см, в селе Махамбет Атырауской области – 966 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня реки Жайык. Специалисты местного филиала "Казводхоза" продолжают работу по пропуску пребывающих паводковых вод. Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 754 см, за сутки он снизился на 4 см.



В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Половодье в регионе завершилось. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,32 млн кубометров воды в сутки.



В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1063 см. За сутки он снизился на 6 см.



В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме. Половодье в регионе завершилось.



В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 84,6%. Половодье в регионе продолжается.



В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 57%. В регионе продолжается половодье. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.



В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 99%. Все они работают в штатном режиме. Половодье в регионе завершилось.



В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Половодье в регионе завершилось.



На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.