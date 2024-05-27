Вода представляет угрозу северной части Атырау - ДЧС

По данным департамента по ЧС Атырауской области, опасными зонами в пригороде Атырау остаются участки под номерами 1-5, где сейчас наблюдается повышение уровня воды в реке Жайык, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказал заместитель руководителя ДЧС Руслан Шариев, вода подступила к сёлам Алмалы и Бесикты.

"Сегодня у населённых пунктов ведется круглосуточное дежурство, защитные дамбы дополнительно укрепляются шифером. Проводится обваловка имеющихся укреплений. Вода представляет угрозу каждому населённому пункту в северной части Атырау", - сказал Шариев.

В Атырау и пригороде ведётся круглосуточное дежурство у защитных дамб. В берегоукрепительных работах принимают участие силы МЧС, министерства обороны, местных исполнительных органов и волонтёры.