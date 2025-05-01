Уровень воды в Есиле снижается: что происходит в СКО к этому часу
В Тепличном, Вагулино, Ольшанке, Долматово, Большой Малышке и Заречном спасатели и военные сражаются с большой водой.
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В Северо-Казахстанской области продолжается активная борьба с паводком: в сёлах Кызылжарского района и на окраинах Петропавловска днём и ночью укрепляют защитные сооружения и откачивают воду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В Тепличном, Вагулино, Ольшанке, Долматово, Большой Малышке и Заречном спасатели и военные сражаются с большой водой. За сутки уложено более 28 тысяч мешков с песком и свыше 2 тысяч тонн щебня и песка. В операции задействовано почти 1900 человек и 150 единиц техники от МЧС, МВД, Минобороны и местных властей.
Особое внимание — селу Заречное, где за сутки откачали более 20 тысяч кубометров воды. Там работают насосные станции, техника и добровольцы.
Параллельно специалисты следят за уровнем воды в Есиле — он начал снижаться. Гидропосты передают позитивные данные, а на случай экстренной ситуации уже готовы пункты эвакуации.
"На всех гидропостах на реке Есиль наблюдается снижения уровня воды. Ситуация под контролем", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что для борьбы с паводками в село Прибрежное Кызылжарского района на вертолётах "Казавиаспас" МЧС доставлены спасатели из Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, а также личный состав Пограничной службы, местные власти и добровольцы
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