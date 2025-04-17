"Вода не подвела": Аграрии Туркестанской области собрали первый урожай капусты
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Аграрии Туркестанской области собрали первый урожай капусты, передаёт BaigeNews.kz.
Фермеры благодарят Министерство водных ресурсов и ирригации за своевременную подачу поливной воды.
В этом году первый урожай капусты пришелся на вторую декаду апреля. На сегодня по области собрано более 260 тонн капусты и более 40 тонн листьев салата.
Филиал "Казводхоза" по Туркестанской области подал на поля, где выращиваются эти культуры, 346 млн кубометров воды. Сейчас продукцию местных аграриев отправляют на продажу и на экспорт.
"Воды мы получили много. Если все продолжится в том же духе, то урожай будет еще лучше. Даст Бог, сможем все это хорошо продать", – сказал аграрий из Мактааральского района Туркестанской области Мирзадин Алиев.
"В прошлом году нам удалось полностью обеспечить аграриев на юге Казахстана поливной водой. В этом году мы темпов работы не сбавляем, в результате фермеры уже получают хороший урожай", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Отметим, что на сегодня филиал "Казводхоза" по Туркестанской области заключил с аграриями региона 7552 договора на подачу воды во время нынешнего поливного периода.
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