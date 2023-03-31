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рixabay Сегодня, 02:10
198
Сегодня, 02:10
198
Фото: рixabay

Вода не поднимается до верхних этажей квартир астанчан - что делать

Специалисты "Астана Су Арнасы" заявили, что делают всевозможное, чтобы своевременно выполнять заявленный график отпуска воды, передаёт BaigeNews.kz

"В некоторых районах города, давление воды наблюдается низкое. Связано это с тем, что во многих домах установленные подкачивающие насосы уже устарели. И поэтому воду, которую отпускаем по графику, не поднимается до верхних этажей. В этой связи специалисты "Астана Су Арнасы" на ежедневной основе обследуют все дома, где ранее были замечены проблемы с низким давлением, и после технологической обработки и настройки системы подачи, вода будет поступать в нужном давлении своевременно и надлежащим образом", - сообщили в "Астана Су Арнасы".

В компании также отметили, что в каждом районе, где в настоящее время давление воды остается пока низким, организован подвоз воды.

Ранее в "Астана су арнасы" заявили о вынужденных мерах по регулированию давления воды.

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Сегодня, 02:10
198
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