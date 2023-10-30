Во второй раз завели уголовное дело на экс-чиновника Жамбылской области

Вынесен ещё один приговор руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог акимата Т.Рыскуловского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Как сообщили в прокуратуре, ранее, в 2021 году спецпрокуроры расследовали уголовное дело в отношении руководителя вышеуказанного отдела, который длительное время не возвращал предпринимателям гарантийные взносы в сфере госзакупок.

Тогда приговором районного суда от 19.05.2022 года он был признан виновным по ст.189 ч.4 п.2 УК РК и осужден к 7 годам лишения свободы.

Не успели его отправить из следственного изолятора в колонию, установлен еще один факт для возбуждения нового уголовного дела.

"Так, в ходе проверки деятельности отдела ЖКХ на предмет расходования бюджетных средств и организации депозитария в период с 2014 по 2016 года прокуратурой Т. Рыскуловского района выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму свыше 5 млн тенге. Способ хищения заключался в направлении письма в отдел экономики и бюджетного планирования районного акимата о выделении денежных средств для возврата гарантийной суммы подрядчику для возмещения ранее похищенных им денежных средств", - сообщили в ведомстве.

По данному факту проведено досудебное расследование по п.2 ч.3 ст.190 УК РК, после чего уголовное дело направлено в суд.

Приговором суда от 20.09.2023 года руководитель отдела был признан виновным в совершении данного уголовного правонарушения и с применением ч.3 ст.58 УПК РК (наказание назначено путем поглощения менее строгого наказания более строгим) приговорен к 7 годам лишения свободы.