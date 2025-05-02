В Астане, Алматы, Шымкенте и ряде областей РК введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются туманы, заморозки, грозы, пожарная опасность и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

В Алматы и Алматинской области в связи с выпадением очень сильного дождя имеется угроза формирования локальных селевых потоков в низкогорной и среднегорной зонах в бассейне реки Киши Алматы. Также имеется угроза формирования локальных селевых потоков в низкогорной и среднегорной зонах в бассейнах рек Улкен Алматы и Аксай.

Гроза, ветер и пожарная опасность ожидаются в Жетысу и Атырауской области.

Заморозки и пожарная опасность – в области Абай и Павлодарской области.

Ветер, заморозки и высокая пожарная опасность – в ВКО.

Высокая пожарная опасность – в Шымкенте и Улытау.

Туман, заморозки, высокая пожарная опасность – в Карагандинской области.

Пыльная буря, пожарная опасность и ветер стали причинами штормового предупреждения в Кызылординской области.

Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в Алматы, Алматинской и Актюбинской областях.

Гроза, туман, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность – в Мангистау.

Ветер и высокая пожарная опасность – в Туркестанской области.

Гроза, ветер и заморозки – в Костанайской, Акмолинской областях и СКО.

Гроза, туман, пыльная буря, ветер и пожарная опасность – в Жамбылской области.

Астанчан предупредили о заморозках.

Гроза, град и ветер прогнозируются в ЗКО.