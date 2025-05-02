Во всём Казахстане объявили штормовое предупреждение из-за гроз и ветра
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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В Астане, Алматы, Шымкенте и ряде областей РК введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются туманы, заморозки, грозы, пожарная опасность и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.
В Алматы и Алматинской области в связи с выпадением очень сильного дождя имеется угроза формирования локальных селевых потоков в низкогорной и среднегорной зонах в бассейне реки Киши Алматы. Также имеется угроза формирования локальных селевых потоков в низкогорной и среднегорной зонах в бассейнах рек Улкен Алматы и Аксай.
Гроза, ветер и пожарная опасность ожидаются в Жетысу и Атырауской области.
Заморозки и пожарная опасность – в области Абай и Павлодарской области.
Ветер, заморозки и высокая пожарная опасность – в ВКО.
Высокая пожарная опасность – в Шымкенте и Улытау.
Туман, заморозки, высокая пожарная опасность – в Карагандинской области.
Пыльная буря, пожарная опасность и ветер стали причинами штормового предупреждения в Кызылординской области.
Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в Алматы, Алматинской и Актюбинской областях.
Гроза, туман, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность – в Мангистау.
Ветер и высокая пожарная опасность – в Туркестанской области.
Гроза, ветер и заморозки – в Костанайской, Акмолинской областях и СКО.
Гроза, туман, пыльная буря, ветер и пожарная опасность – в Жамбылской области.
Астанчан предупредили о заморозках.
Гроза, град и ветер прогнозируются в ЗКО.
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