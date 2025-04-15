В нескольких областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, грозы, туман и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

Дождь со снегом, гроза, град, туман, заморозки и ветер ожидаются в Карагандинской области, ВКО и области Абай.

В ВКО – сильный ветер.

Гроза, пыльная буря и ветер – в Шымкенте и Туркестанской области.

Сильный дождь, гроза и ветер прогнозируются в Мангистау.

Сильный дождь, снег, гроза, град и ветер – в Алматинской области.

Гроза и ветер – в СКО.

Туман накроет ЗКО.

Пыльная буря и ветер стали причинами штормового предупреждения в Кызылординской области.

Заморозки – в Актюбинской области.

Гроза, туман и ветер ожидаются в Костанайской и Жамбылской областях.

В Жетысу – дождь, снег, гроза, град и ветер.

Туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в Акмолинской области.

В области Абай в связи с прогнозируемыми осадками в виде дождя на большей части области ожидается подъемы уровней воды на реках за счет добегания талого стока с балок, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. При этом возможны разливы и подтопления.