Во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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В нескольких областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, грозы, туман и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.
Дождь со снегом, гроза, град, туман, заморозки и ветер ожидаются в Карагандинской области, ВКО и области Абай.
В ВКО – сильный ветер.
Гроза, пыльная буря и ветер – в Шымкенте и Туркестанской области.
Сильный дождь, гроза и ветер прогнозируются в Мангистау.
Сильный дождь, снег, гроза, град и ветер – в Алматинской области.
Гроза и ветер – в СКО.
Туман накроет ЗКО.
Пыльная буря и ветер стали причинами штормового предупреждения в Кызылординской области.
Заморозки – в Актюбинской области.
Гроза, туман и ветер ожидаются в Костанайской и Жамбылской областях.
В Жетысу – дождь, снег, гроза, град и ветер.
Туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в Акмолинской области.
В области Абай в связи с прогнозируемыми осадками в виде дождя на большей части области ожидается подъемы уровней воды на реках за счет добегания талого стока с балок, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. При этом возможны разливы и подтопления.
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