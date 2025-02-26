Во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Снег и метель.
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Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в во всех регионах и мегаполисах страны, передаёт BaigeNews.kz.
Астанчан предупредили о гололеде.
Туман накроет Шымкент, Жетысу и Туркестанскую область.
Туман и гололед прогнозируются в Алматы и Алматинской области.
Снег, гололед, метель, туман и ветер ожидаются в Мангистау и Жамбылской области.
Снег и низовая метель – в Атырауской области и ЗКО.
Низовая метель, туман и ветер прогнозируются в Актюбинской области.
Снег и дождь, метель, туман, гололед и ветер – в Кызылординской области.
Снег, метель, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в ВКО, СКО, области Абай и Костанайской области.
Метель, туман, гололед и ветер – в Акмолинской области.
Снег, метель и ветер – в Павлодарской области.
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