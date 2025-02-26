Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в во всех регионах и мегаполисах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Астанчан предупредили о гололеде.

Туман накроет Шымкент, Жетысу и Туркестанскую область.

Туман и гололед прогнозируются в Алматы и Алматинской области.

Снег, гололед, метель, туман и ветер ожидаются в Мангистау и Жамбылской области.

Снег и низовая метель – в Атырауской области и ЗКО.

Низовая метель, туман и ветер прогнозируются в Актюбинской области.

Снег и дождь, метель, туман, гололед и ветер – в Кызылординской области.

Снег, метель, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в ВКО, СКО, области Абай и Костанайской области.

Метель, туман, гололед и ветер – в Акмолинской области.

Снег, метель и ветер – в Павлодарской области.