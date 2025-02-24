Сегодня, 18:36

Сегодня, 18:36

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Дождь, снег и гололед стали причиной штормового предупреждения в Астане.

В Шымкенте, Жетысу, Жамбылской и Туркестанской областях ожидаются дождь, снег, туман, ветер и резкое понижение температуры воздуха.

Дождь, снег, метель, гололед и туман – в Мангистау.

Дождь, снег, метель, гололед, туман и ветер прогнозируются в Акмолинской и Костанайской областях.

Снег, метель и туман – в ЗКО.

Дождь, снег, гололед и туман стали причинами штормового предупреждения в Карагандинской, Кызылординской областях и Улытау.

Ветер – в Алматинской области.

Туман накроет Атыраускую и Актюбинскую области.

Туман и ветер ожидаются в области Абай и ВКО.

Снег, метель, туман, гололед и ветер – в СКО.

Гололед, туман и ветер – в Жамбылской области.