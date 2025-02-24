Во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Все из-за дождя и снега.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.
Дождь, снег и гололед стали причиной штормового предупреждения в Астане.
В Шымкенте, Жетысу, Жамбылской и Туркестанской областях ожидаются дождь, снег, туман, ветер и резкое понижение температуры воздуха.
Дождь, снег, метель, гололед и туман – в Мангистау.
Дождь, снег, метель, гололед, туман и ветер прогнозируются в Акмолинской и Костанайской областях.
Снег, метель и туман – в ЗКО.
Дождь, снег, гололед и туман стали причинами штормового предупреждения в Карагандинской, Кызылординской областях и Улытау.
Ветер – в Алматинской области.
Туман накроет Атыраускую и Актюбинскую области.
Туман и ветер ожидаются в области Абай и ВКО.
Снег, метель, туман, гололед и ветер – в СКО.
Гололед, туман и ветер – в Жамбылской области.
Самое читаемое
- Бивол победил Бетербиева в реванше и стал абсолютным чемпионом мира
- Зеленский назвал условие для возможного ухода с поста президента
- Рюкзак пассажира загорелся в самолёте Астана — Актау
- Пропавшего в Павлодаре мужчину нашли мёртвым: полиция расследует убийство
- Казахстанский боец устроил потасовку с соперником после нокаута в UFC