Во всех мегаполисах и областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются осадки, туман, грозы и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

В области Абай и ВКО ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

В Мангистау – гроза, пыльная буря и ветер.

В Шымкенте, Алматинской и Атырауской областях прогнозируются гроза и ветер. В Туркестанской области – гроза, ветер и высокая пожарная опасность.

Гроза – в ЗКО.

Гроза, туман и ветер – в Костанайской, Павлодарской, Акмолинской областях, области Абай и СКО.

Дождь, снег и туман ожидаются в ВКО.

Астанчан и жителей Жамбылской области предупредили о грозе.

О грозе и тумане – жителей Карагандинской области.

Туман накроет Улытау.

Ветер прогнозируется в Алматы и Жетысу.