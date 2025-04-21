Во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение – туман и ветер
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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Во всех мегаполисах и областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются осадки, туман, грозы и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.
В области Абай и ВКО ожидается дальнейшее повышение уровня воды.
В Мангистау – гроза, пыльная буря и ветер.
В Шымкенте, Алматинской и Атырауской областях прогнозируются гроза и ветер. В Туркестанской области – гроза, ветер и высокая пожарная опасность.
Гроза – в ЗКО.
Гроза, туман и ветер – в Костанайской, Павлодарской, Акмолинской областях, области Абай и СКО.
Дождь, снег и туман ожидаются в ВКО.
Астанчан и жителей Жамбылской области предупредили о грозе.
О грозе и тумане – жителей Карагандинской области.
Туман накроет Улытау.
Ветер прогнозируется в Алматы и Жетысу.
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