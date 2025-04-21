  • 21 Апреля, 18:01
  • BAIGENEWS

Во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение – туман и ветер

Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.

Сегодня, 17:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay Сегодня, 17:49
Сегодня, 17:49
47
Фото: Pixabay

Во всех мегаполисах и областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются осадки, туман, грозы и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

В области Абай и ВКО ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

В Мангистау – гроза, пыльная буря и ветер.

В Шымкенте, Алматинской и Атырауской областях прогнозируются гроза и ветер. В Туркестанской области – гроза, ветер и высокая пожарная опасность.

Гроза – в ЗКО.

Гроза, туман и ветер – в Костанайской, Павлодарской, Акмолинской областях, области Абай и СКО.

Дождь, снег и туман ожидаются в ВКО.

Астанчан и жителей Жамбылской области предупредили о грозе.

О грозе и тумане – жителей Карагандинской области.

Туман накроет Улытау.

Ветер прогнозируется в Алматы и Жетысу.

Самое читаемое

Наверх