Во всех школах Казахстана родителей обучат распознавать угрозы для безопасности детей

С 23 по 27 сентября во всех школах Казахстана пройдут родительские собрания, посвящённые обеспечению безопасности детей как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Родителям представят пошаговые рекомендации о том, как вовремя распознать угрозы и какие меры предпринять для их предотвращения. Среди ключевых - наблюдение за поведением ребёнка, мониторинг активности в социальных сетях, взаимодействие со сверстниками в школьной среде. Также специалисты подчеркивают важность регулярного общения с ребёнком, создания доверительной среды для открытого диалога и вовлечённости родителей в его жизнь.

"Безопасность детей должна быть приоритетом для каждого взрослого. Открытый диалог с ребёнком, активное участие в его жизни, контроль за цифровыми устройствами и постоянное обсуждение вопросов безопасности – это основные инструменты, которые помогают предотвратить проблемы. Задача родителей не просто контролировать, но и поддерживать доверительные отношения, чтобы ребёнок знал, что его всегда готовы выслушать и помочь. Наши дети – это будущее, и от нас зависит их благополучие", – отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Напомним, с этого года в организациях образования внедрены "Уроки безопасности" в рамках еженедельных классных часов, которые также охватывают темы защиты детей в Интернете, развития навыков самосохранения и правильного поведения в условиях различных угроз. Для детей, родителей и педагогов открыты центры психологической поддержки, куда можно обратиться за консультацией. Также работает круглосуточный государственный контакт-центр "111", где родители и дети могут получить квалифицированную консультацию психологов и юристов.