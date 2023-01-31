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Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию
Граждане Украины организовали в Алматинской области крупную нарколабораторию с производственной мощностью до 200 килограммов синтетических наркотиков в месяц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МВД РК.
Два подпольных производства полицейские обнаружили в конце прошлого года, но подробности озвучили сейчас.
Полицейские также установили третий дом, где преступники планировали наладить синтез наркотиков. Он уже был подготовлен для производства: стены и пол были обложены кафелем, установлена принудительная вентиляция, по периметру вывешены стеллажи для просушки, одна из комнат обшита фольгированным материалом. Оборудованы морозильные камеры для хранения прекурсоров — химических веществ, из которых производятся наркотики, смонтирован химический реактор, который за один цикл производит до 50 килограммов наркотического вещества.
Выявлен склад прекурсоров, под который преступники оборудовали гараж в частном секторе города Алматы. Там полицейские изъяли 22 ёмкости с химикатами, приготовленными для перевозки в нарколабораторию, общим объёмом 700 литров.
"Масштаб организованного производства позволял производить до 100 килограммов наркотиков каждые две недели. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Всего по указанному факту полицейскими ликвидированы две действующие лаборатории, одна полностью подготовленная к производству лаборатория и склад с прекурсорами. Изъято 84 килограмма синтетики и порядка двух тонн прекурсоров", — сообщили в МВД.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 262 УК РК — "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней" и 297 УК РК — "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершённый преступной группой", санкция которых предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества. Все подозреваемые находятся под стражей.
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