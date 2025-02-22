Во все сёла Шетского района вернулся свет
Об этом сообщили в акимате.
Сегодня, 00:27
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Сегодня, 00:27Сегодня, 00:27
96Фото: pxhere.com
Восстановить электроснабжение удалось во всех сёлах Шетского района Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 23:00 свёт был уже в 25 сёлах. Работы продолжались в сельских округах Красная Поляна и Пикет (200 абонентов).
Около полуночи бригада энергетиков устранила аварию. Всех абонентов подключили к сети.
Ранее сообщалось о том, что в Шетском районе Карагандинской области ввели режим ЧС местного масштаба из-за ситуации с энергоснабжением.
Около 20:00 21 февраля свет был лишь в 14 сёлах из 27.
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