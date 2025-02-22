Восстановить электроснабжение удалось во всех сёлах Шетского района Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 23:00 свёт был уже в 25 сёлах. Работы продолжались в сельских округах Красная Поляна и Пикет (200 абонентов).

Около полуночи бригада энергетиков устранила аварию. Всех абонентов подключили к сети.

Ранее сообщалось о том, что в Шетском районе Карагандинской области ввели режим ЧС местного масштаба из-за ситуации с энергоснабжением.

Около 20:00 21 февраля свет был лишь в 14 сёлах из 27.