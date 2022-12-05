Лента новостей
- Во все дома Экибастуза подан теплоноситель - Крук 21:05 64
- О ситуации с ОРВИ и коронавирусом в Алматы рассказал санврач 20:49 114
- 50 лошадей провалились под лёд и погибли в СКО 20:29 453
- Реконструкцию республиканских трасс обсудил Смаилов с вице-президентом CITIC Construction 20:15 209
- Уроки отменили для всех школьников в Астане 6 декабря 19:44 406
- Крупный пожар тушат в Павлодаре. Спасатели вынесли более 30 баллонов с газом 19:34 329
- Морозы до минус 35 градусов ожидаются в Казахстане 19:08 724
- Уникальную операцию провели онкологи в Алматы 18:45 464
- Более 4,5 тысячи обогревателей отправили в Экибастуз 18:30 367
- Хостелы и ко-ливинг: как в Алматы решают проблему нехватки студенческих общежитий 18:20 385
- Взрыв в многоэтажке Актау: военноcлужащему ампутировали руку 18:15 396
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 18:07 1145
- Глава Нацбанка объяснил повышение базовой ставки 17:48 473
- Табун лошадей сбил поезд в ВКО 17:43 2975
- Это самая большая реформа за годы независимости - Аймагамбетов о новом стандарте дошкольного воспитания 17:22 380
- Авиакомпания Fly Arystan получила новое судно 17:05 424
- Почти на 600 тысяч тенге оштрафовали поверительную лабораторию в Мангистауской области 16:47 571
- Мобильные приложения помогают полицейским искать нарушителей в РК 16:24 484
- Поддельные удостоверения сотрудников полиции изготавливали в Актобе 16:08 423
- Казахстанцы продолжают вкладываться в финпирамиды, фигурирующие в уголовных делах - АФМ 16:06 402
- Что будет с курсом тенге в 2023 году? Прогнозы экономистов 15:59 691
- Осуждённые в Казахстане смогут учиться в вузе и копить на жильё 15:27 384
- В Казахстане смогут принимать на работу без диплома 15:15 2162
- Как казахстанцам прожить на 60-70 тысяч тенге, рассказала глава Минтруда 15:09 1076
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 14:45 3227
- Токаев принял министра иностранных дел Греции 14:44 334
- Нацбанк повысил базовую ставку и пересмотрел прогноз по инфляции 14:24 423
- В Праге задержали одного из руководителей "Азия авто – Бипэк авто" 13:48 708
- Более 14%: эксперты спрогнозировали инфляцию в Казахстане на 2023 год 13:37 367
- Около 2600 коррупционных рисков выявлено в госорганах по Казахстану 13:10 445
- Абаев ответил на резонанс вокруг кинофестиваля "Евразия" и выплат компенсаций дзюдоисту Канафину 12:55 554
- Минтруда презентовало новые подходы к занятости населения 12:48 434
- Аким СКО Айдарбек Сапаров лично контролировал ремонт водопровода 12:41 485
- Для работников онлайн-платформ, как Яндекс Такси и Яндекс GO, введут специальный налоговый режим 12:41 389
- Кандасам, развивающим бизнес в Казахстане, будет проще получить гражданство 12:29 438
- В Экибастузе опубликовали список домов, где идут аварийные работы 12:19 543
- Число пенсионеров в Казахстане достигнет 2,6 миллиона человек к 2030 году 12:10 492
- Юный ракетостроитель и популяризатор Ерасыл Тауекел о жизни и будущем в космосе 12:05 591
- Мы до сих пор не можем победить бедность — депутат 11:29 536
- В Казахстане упразднят миграционную службу и административную полицию 11:27 7370
- Пассажирские авиаперевозки выросли в цене на 16 процентов за год 11:16 633
- Цифровая карта семьи станет инструментом для формирования соцполитики — Дуйсенова 11:13 354
- Из Астаны запустили прямой рейс в Анкару 10:14 579
- Дзюдоист глухой: министерство культуры и спорта проиграло суд сурдлимпийскому чемпиону Еркебулану Канафину 09:36 1352
- На берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружены уже 2,5 тысячи мёртвых тюленей 09:05 559
- "Остался в прошлом веке". Глава ПФЛК оценил ситуацию с футбольной инфраструктурой в Казахстане 08:54 474
- Подпольный цех в Абайской области: изъято более 1500 литров алкоголя 08:40 480
- Давление подачи питьевой воды снизили в домах у жителей Актау, чтобы избежать аварии 08:00 474
- Землетрясение произошло под Алматы 07:40 850
- Казахстанка завоевала "бронзу" этапа Кубка мира по фристайл-акробатике 06:23 516
- На большей части Казахстана синоптики прогнозируют снег 05:38 979
- Экибастузец скончался в своей квартире 04:31 2577
- Россия активно вывозит рис из Казахстана 03:50 1814
- Цены на аренду: что изменилось к декабрю 02:13 571
- В Актау мужчине оторвало руку при взрыве в квартире 01:24 1276
- Димаш Кудайберген требует наказать виновных в аварии в Экибастузе 00:37 2394
- Каспий обледенел в Актау 04.12.2022 614
- Число погибших тюленей в Дагестане выросло до 2500 04.12.2022 739
- Снег и метель ожидаются в трёх регионах Казахстана в понедельник 04.12.2022 1743
- Казахстанец завоевал бронзу турнира по дзюдо в Токио 04.12.2022 621
- Когда в Экибастузе заработают школы и детсады 04.12.2022 1270
- Подвалы всех многоэтажек Экибастуза подключили к теплу, на очереди — социальные объекты 04.12.2022 1352
- "Барыс" вырвал победу у "Салавата Юлаева" и вернулся плей-офф КХЛ 04.12.2022 733
- Теплоснабжение в Петропавловске восстановили 04.12.2022 909
- "Это героизм": эксперты высказались о возвращении тепла в Экибастуз 04.12.2022 1226
- Казахстанские фехтовальщики стали бронзовыми призёрами Кубка мира в Ташкенте 04.12.2022 649
- В Иране отменили полицию нравов и задумались об отмене хиджабов 04.12.2022 818
- Алан Курмангалиев выступит на чемпионате мира по настольному теннису в Тунисе 04.12.2022 615
- Основную версию гибели 700 тюленей назвали в Дагестане 04.12.2022 1449
- "Работаем круглосуточно" — Роман Скляр отчитался о ситуации в Экибастузе 04.12.2022 818
- Взрыв прогремел в турецком городе Шанлыурфа 04.12.2022 925
- Восьмилетний школьник спас из ледяной воды двоих детей в Атырау 04.12.2022 858
- Покерный клуб прикрыли полицейские в Актау 04.12.2022 649
- 16 многоэтажек и 42 частных дома остались без тепла в Петропавловске 04.12.2022 700
- Бывший коллега избил и ограбил напарника в Астане 04.12.2022 2090
- Обновлены музыкальные инструменты двух ведущих оркестров Казахстана 04.12.2022 542
- Месси повторил рекорд Марадоны в матчах чемпионатов мира 04.12.2022 618
- 156 казахстанцев заразились ковидом за сутки 04.12.2022 650
- В каком городе Казахстана тепловики получают самую низкую зарплату? 04.12.2022 1381
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 8917
Во все дома Экибастуза подан теплоноситель - Крук
На тепловые узлы всех жилых домов в Экибастузе подан теплоноситель. Об этом на брифинге заявил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук. Он также рассказал о том, какая работа проделала, чтобы согреть город, передаёт BaigeNews.kz.
"Температура наружного воздуха - минус 20 градусов… Во все дома на тепловые узлы подан теплоноситель. Это значит, что горячая вода, которую даёт ТЭЦ, заходит по магистральным сетям через внутриквартальных сети на центральный тепловой узел дома. С этого узла происходит распределение по квартирам", - объяснил Крук.
Он уточнил, что в 12 домах ещё устанавливают батареи и меняют потёкшие стояки.
"Установлено порядка 2000 батарей, на складах более четырёх тысяч батарей есть. В квартиры этих домов частично подан теплоноситель, но некоторые стояки ещё не подключены к отоплению. На 28 домах у нас сейчас отогреваются трубопроводы холодной воды. Всего в ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек", - заключил аким.
-
Trend news
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 18:07 1145
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 14:45 3227
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 8917
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 2867
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 720
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 32810
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1058
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 1880
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 44963
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6080
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 10436
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 2306
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 52996
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 1679
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 19813
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 8507
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 2690
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 1699
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4205
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3170
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2102
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 1986
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4800
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 2426
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36074
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 20399
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 8738
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 5760
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2939
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 28428
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 43977
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 2939
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18109
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 5628
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 10362
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 4901
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 3988
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3931
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 10897
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 43280
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 3838
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3373
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13131
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4226
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 20753
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 5723
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 4730
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 5963
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10170
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8383
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 4281
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12028
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 3855
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3930
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 4804
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 36574
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 4710
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6048
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 4530
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 5630
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5801
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 46802
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4235
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 60808
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 16540
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 20273
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5292
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 5218
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 6231
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 6435
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 7765
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 15667
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 9044
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 91736
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7765
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 7302
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 16239
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 9494
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 6175
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 6570
-
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1002
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1377
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 1826
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1861
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2049
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1905
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2084
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 2710
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 2830
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 2983
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3097
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2805
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3203
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2934
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3095
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3067
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3213
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 3408
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3223
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 3416
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 3602
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 3594
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3812
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4321
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 4632
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4314
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 4556
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 4425
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 4513
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 4504
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4357
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4793
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5047
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 4745
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23022
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5092
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4922
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4904
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10015
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5679
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15405
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13524
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13542
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14224
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13049
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17450
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14206
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15654
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16624
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16270
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13800
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14257
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 32491
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15314
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18098
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14349
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15556
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16166
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17534
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15609
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17618
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17159
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18375
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18212
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34855
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18700
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19704
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19275
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20143
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20161
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29754
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19600
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26945
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37747
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21364
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 29104
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 26305
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27925
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23956
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25641