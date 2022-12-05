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Лента новостей

inform.kz Сегодня, 21:05
64
Сегодня, 21:05
64
Фото: inform.kz

Во все дома Экибастуза подан теплоноситель - Крук

На тепловые узлы всех жилых домов в Экибастузе подан теплоноситель. Об этом на брифинге заявил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук. Он также рассказал о том, какая работа проделала, чтобы согреть город, передаёт BaigeNews.kz.

"Температура наружного воздуха - минус 20 градусов… Во все дома на тепловые узлы подан теплоноситель. Это значит, что горячая вода, которую даёт ТЭЦ, заходит по магистральным сетям через внутриквартальных сети на центральный тепловой узел дома. С этого узла происходит распределение по квартирам", - объяснил Крук.

Он уточнил, что в 12 домах ещё устанавливают батареи и меняют потёкшие стояки.

"Установлено порядка 2000 батарей, на складах более четырёх тысяч батарей есть. В квартиры этих домов частично подан теплоноситель, но некоторые стояки ещё не подключены к отоплению. На 28 домах у нас сейчас отогреваются трубопроводы холодной воды. Всего в ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек", - заключил аким.

 

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#отопление #Экибастуз
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:05
64
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