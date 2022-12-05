Во все дома Экибастуза подан теплоноситель - Крук

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На тепловые узлы всех жилых домов в Экибастузе подан теплоноситель. Об этом на брифинге заявил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук. Он также рассказал о том, какая работа проделала, чтобы согреть город, передаёт BaigeNews.kz.

"Температура наружного воздуха - минус 20 градусов… Во все дома на тепловые узлы подан теплоноситель. Это значит, что горячая вода, которую даёт ТЭЦ, заходит по магистральным сетям через внутриквартальных сети на центральный тепловой узел дома. С этого узла происходит распределение по квартирам", - объяснил Крук.

Он уточнил, что в 12 домах ещё устанавливают батареи и меняют потёкшие стояки.