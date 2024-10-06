Во время теракта в Тель-Авиве женщина закрыла своего ребенка от пуль своим телом

Во время теракта в Тель-Авиве женщина спасла маленького ребёнка, закрыв его от пуль своим телом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BILD.





33-летняя фитнес-тренер Инбар Сегев-Вигдер стояла на трамвайной остановке со своим маленьким девятимесячным сыном Ари на руках. В этот момент двое террористов ХАМАС, вооруженные автоматами, открыли огонь по прохожим.



По словам очевидцев, Инбар закрыла ребёнка своим телом — в итоге она скончалась на месте от полученных ранений. Вместе с ней террористы убили ещё шесть человек и ранили 17. Ребёнок Инбар выжил — его из-под бездыханного тела матери вытащили двое других прохожих. Позже младенца передали спасателям.



Муж Инбар Яари Вигдер узнал о теракте в Тель-Авиве практически сразу же. Он не смог дозвониться до жены и поехал на место, где произошла стрельба. Своего сына Ари он обнаружил в ближайшей больнице "без единой царапины", там же ему сообщили о смерти жены.



Израильские СМИ сообщают, что Яари и Инбар поженились только в прошлом году. Ари родился незадолго до того, как его отца призвали в израильскую армию в качестве резервиста и направили в сектор Газа.

"Она была моей самой большой любовью и прекрасной матерью, полной света и любви", — вспоминает Яари свою жену в интервью Times of Israel.

Другой резервист израильской армии — Лев Крайтман — в тот момент, когда раздались выстрелы, обедал в ресторане неподалеку. Как и положено резервисту ЦАХАЛ, он имел при себе оружие. Услышав выстрелы, он побежал к автобусной остановке и увидел двух убегавших террористов. Крайтман застрелил одного из них и тяжело ранил второго.