Во время съёмок фильма "Василий Тёркин обрушились декорации: пострадали 23 человека
Сегодня, 21:23
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Сегодня, 21:23Сегодня, 21:23
79Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
В России во время съёмок фильма "Василий Теркин" рухнул пол декоративного вагона, в результате пострадали люди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел на одном из полигонов Толмачевского поселения в Лужском районе Ленинградской области.
"Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области.
Известно, что в числе пострадавших восемь несовершеннолетних. Каждому из них была оказана медицинская помощь, госпитализация в стационар не потребовалась.
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