Во время съёмок фильма "Василий Тёркин обрушились декорации: пострадали 23 человека

В России во время съёмок фильма "Василий Теркин" рухнул пол декоративного вагона, в результате пострадали люди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на одном из полигонов Толмачевского поселения в Лужском районе Ленинградской области.

"Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области.

Известно, что в числе пострадавших восемь несовершеннолетних. Каждому из них была оказана медицинская помощь, госпитализация в стационар не потребовалась.