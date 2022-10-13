Во внешней политике Казахстан всегда предпочитал гибкость — политолог

Фото: BaigeNews.kz

В гостях у проекта "2022" побывал политолог Ислам Кураев. Он высказал своё экспертное мнение о встрече гостей из разных стран в рамках саммита СВМДА, передаёт BaigeNews.kz.

На этой неделе Казахстан встречает высоких гостей из разных стран мира. Саммит СВМДА собрал в Астане лидеров 11 государств и около 50 делегаций. Касым-Жомарт Токаев уже лично встретился с главами Турции, Пакистана, Катара. Последний даже успел пригласить президента РК на чемпионат мира по футболу. Ислам Кураев рассказал, что дают такие встречи Казахстану и какие возможности страна может из них извлечь.

По словам политолога, сотрудничество с Катаром и Турцией показывает смену вектора от России к Востоку. В том числе и поиске альтернативного логистического пути, что влечёт за собой увеличение товарооборота между странами.

"Катар - это море различных инвестиций. Эта страна начала открываться для всего мира и открыта для внешнего сотрудничества. Это важный политический вектор, учитывая тёплые отношения Президента Турции и Катара", — отметил эксперт.

Ислам Кураев рассказал, что Казахстан — альтернативная площадка Швейцарии, где Восточные страны собираются и обсуждают глобальные вопросы.

"У нас с Турцией похожая геополитическая ситуации на международной арене. Для обоих стран важнее держать нейтралитет, но в отличии от Анкары, которая официально поддерживает Украину, Казахстан старается быть посредником в отношениях с Россией и Украиной", — отмечает гость проекта.

Политолог подчёркивает, что национальный интерес должен оставаться приоритетным в смене экономического вектора от России к Востоку и Китаю.