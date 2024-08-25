Во власти непогоды: штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане

По прогнозам "Казгидромета", 26 августа на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами. Лишь на западе, юге республики прогнозируют погоду без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке, в центре страны – временами туман.

В областях Абай, Улытау, на западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре, на юго-востоке Атырауской, на западе, юго-востоке, северо-востоке Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на севере области Жетысу, на северо-западе, востоке, в центре Карагандинской, на юге Актюбинской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской областях, на севере Алматинской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

По Казахстану объявлено штормовое предупреждение.

В Астане 26 августа временами ожидается гроза

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. На западе, севере области и в Кокшетау туман.

Днём на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге, в горных районах области порывы 18 м/с. В Конаеве днём ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 м/с.

Днём на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. В Караганде днём гроза, ночью и утром туман.

Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман.

Утром и днем на западе, севере области Абай ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

Днём на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.