Во сколько откроются избирательные участки в день референдума по АЭС

6 октября большинство избирательных участков в Казахстане откроют в 7:00. Они будут работать до 20:00. Однако есть места для голосования, где будут ждать избирателей с 6:00, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"С шести утра голосование начнётся на 84 участках. Это в основном воинские части, некоторые вахтовые посёлки. В связи с тем, что у них особый распорядок работы, службы. К примеру, в области Улытау оказалось, что с семи утра начинается вахта, и они на шести участках установили время голосования с шести утра. Сделано это только на 84 участках и только для удобства граждан, которые принимают участие в референдуме", - сказал заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров.

На остальных участках, их более 10 тысяч, голосование пройдёт с 7 часов утра до 8-ми вечера.