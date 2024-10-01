Во сколько откроются избирательные участки в день референдума по АЭС
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6 октября большинство избирательных участков в Казахстане откроют в 7:00. Они будут работать до 20:00. Однако есть места для голосования, где будут ждать избирателей с 6:00, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"С шести утра голосование начнётся на 84 участках. Это в основном воинские части, некоторые вахтовые посёлки. В связи с тем, что у них особый распорядок работы, службы. К примеру, в области Улытау оказалось, что с семи утра начинается вахта, и они на шести участках установили время голосования с шести утра. Сделано это только на 84 участках и только для удобства граждан, которые принимают участие в референдуме", - сказал заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров.
На остальных участках, их более 10 тысяч, голосование пройдёт с 7 часов утра до 8-ми вечера.
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