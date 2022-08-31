Во сколько обойдётся ремонт сгоревшего здания акимата Алматы

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Фасад здания планируют максимально сохранить в прежнем виде.

В алматинском акимате назвали стоимость реконструкции сгоревшего во время январских событий здания городской администрации, сообщает корреспондент BaigeNews.kz

"Мы разработку реконструкции вели в два этапа. Разработали ПСД первой очереди по трём павильонам. Общая стоимость строительства - порядка 13 миллиардов тенге. На реконструкцию самого большого павильона, четвёртого, мы вторым этапом разработку ПСД ведём, проект планируем завершить в конце сентября. Ориентировочная стоимость по итогам будет определена, но предварительно это четыре миллиарда тенге. Таким образом реконструкция здания займёт до 17 миллиардов тенге", - рассказал заместитель руководителя Управления строительства Алматы Улан Оналбаев на брифинге в РСК.

Он также уточнил, что фасад собираются максимально сохранить в прежнем виде, конструкции будут упрощены, но облицуют здание похожими на оригинальные материалами.

Напомним, в начале июля аким мегаполиса Ерболат Досаев заявлял, что разгромленный акимат восстановят к Наурызу.