Во имя мира: молодежный фестиваль "We are the world" прошёл в столице

Фото: пресс-службу Сената Парламента РК

Музыкальный благотворительный фестиваль "We are the world" состоялся в многофункциональном комплексе "Барыс-Арена", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Концерт организован в рамках VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

"Предстоящий съезд станет уникальным и историческим событием. В нем примут участие выдающиеся духовные лидеры современного мира. Планируется обсудить вопросы укрепления мира, сотрудничества и диалога в современных условиях", — отметил председатель Сената, руководитель секретариата съезда Маулен Ашимбаев.

Спикер сената также отметил уникальность казахстанской модели развития страны и ключевую роль молодёжи в распространении правильных ценностей.

"Сегодня весь мир знает нашу страну, как ответственного члена мирового сообщества. В нашей стране в мире живут более 100 этнических групп. Мы с полной уверенностью можем говорить, что Казахстан — это страна мира. Это — наше главное достояние. Суть сегодняшнего фестиваля можно выразить словами: "Казахстанская молодежь за мир!". Надеюсь, вы, как носители новой культуры, дальше будете развивать принципы мира и согласия в нашей стране", – заключил Маулен Ашимбаев.

В этот день на сцене "Барыс-Арена" выступили казахстанские творческие коллективы: Ninety One, Orynkhan, Tamiris, Darkhan Juzz, Qonyratbay fam, MAKVIN, Мархаба Саби, Drummattack, DJ Puza и другие отечественные исполнители.