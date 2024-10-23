Во имя любви: карагандинка совершила кражу ради подарка любимому
Сегодня, 11:40
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Сегодня, 11:40Сегодня, 11:40
125Фото: newtambov.ru
Женщина, чтобы сделать подарок знакомому, похитила бритвенный набор в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники полиции в Караганде по подозрению в краже задержали 28-летнюю женщину. Злоумышленница в одном из супермаркетов прямо с прилавка похитила бритвенный набор, в который входили станок и шесть кассет с лезвиями. Сумма ущерба составила 40 тысяч тенге.
По словам подозреваемой, кражу она совершила, чтобы сделать сюрприз для своего знакомого. Вещественные доказательства изъяты.
Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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